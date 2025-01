Bij een botsing tussen een vrachtwagen en een auto in Zaandam is iemand om het leven gekomen. Het gaat om de bestuurder van de auto, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 13.45 uur op de Kanaalkade. Over de toedracht is nog niets bekend. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet duidelijk, schrijft regionale omroep NH.

Meerdere mensen hebben het ongeluk zien gebeuren. Ooggetuigen kunnen contact opnemen met slachtofferhulp. De Kanaalkade is gedeeltelijk afgesloten voor verkeer.