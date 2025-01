Prominente overlevende atoombom Nagasaki overleden

Toen de bom met codenaam Fat Man viel, was Fukahori 14 jaar. Hij werkte toen op een scheepswerf. Onder de vele tienduizenden doden die vielen, waren ook familieleden. Fukahori kon jaren niet praten over het trauma dat hij had opgelopen.

Zo'n vijftien jaar geleden veranderde dat toen hij in Spanje een man ontmoette en met hem sprak over het Duitse bombardement op de Baskische plaats Guernica in 1937, in de Spaanse Burgeroorlog. Na dat gesprek en het delen van hun ervaringen begon Fukahori meer te praten over zijn herinneringen aan de atoombom.

"Op de dag dat de bom viel, hoorde ik iemand vragen om hulp. Toen ik naar die persoon liep en mijn hand naar hem uitstak, smolt de huid van die persoon weg. Ik weet nog steeds hoe dat voelde", zei hij in 2019 tegen de Japanse omroep NHK.

Pleidooi voor vrede

Fukahori gaf geregeld lezingen aan studenten en riep hen op "de stok van vrede" over te nemen. Bij het bezoek van de paus aan Nagasaki in 2019 overhandigde Fukahori witte bloemen aan hem. Een jaar later, bij de 75-jarige herdenking van het vallen van de bom op Nagasaki, vertegenwoordigde hij de atoombomslachtoffers bij een ceremonie.

Hij pleitte toen voor vrede en zei vastbesloten te zijn de boodschap te verspreiden "dat Nagasaki de laatste plek is waar ooit een atoombom is terechtgekomen".

De bom op Nagasaki, op 9 augustus 1945, kwam drie dagen nadat de VS een andere atoombom had geworpen, op de stad Hiroshima. Op 15 augustus werd vervolgens de Japanse capitulatie wereldkundig. In totaal vielen door beide bommen naar schatting 215.000 doden.