Sneeuw en ijzel leiden tot problemen in VS, Verenigd Koninkrijk en Duitsland

In Nederland was de winterse neerslag van korte duur, maar in het buitenland leiden sneeuwval en gladheid tot meer problemen, zoals in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Miljoenen Amerikanen krijgen te maken met de eerste winterstorm van het jaar. In bepaalde gebieden kan dit de hevigste sneeuwval in meer dan tien jaar tijd zijn, zegt het Amerikaanse meteorologische instituut NOAA tegen CNN. Naar schatting krijgen meer dan 60 miljoen Amerikanen te maken met sneeuwstormen, ijzel en windstoten tot 80 kilometer per uur.

De storm raast nu over het midden van de Verenigde Staten en trekt in oostelijke richting. Verwacht wordt dat ook de oostkust uiteindelijk wordt getroffen. Meteoroloog Ryan Maue zegt tegen de BBC dat het een puinhoop wordt. "Dit is iets wat we al een tijd niet hebben gezien."

Gisteren riepen de gouverneurs van Kansas, Arkansas, Kentucky en Virginia de noodtoestand uit. De Amerikaanse weerdienst roept inwoners van Kansas en Missouri op niet te reizen, tenzij het noodzakelijk is. "Dit is niet het moment om eropuit te trekken en bezienswaardigheden en landschappen te bekijken", citeert CNN een agent in Kansas.

25 centimeter sneeuw

In Wales en delen van Engeland zitten meer dan duizend huishoudens zonder stroom, meldt Sky News. In sommige delen van Engeland kan tot 25 centimeter sneeuw vallen.

Vanochtend waren de landingsbanen van de luchthavens van Manchester en Liverpool tijdelijk dicht. Reizigers moeten in de meeste gevallen rekening houden met vertragingen.

De Premier League-wedstrijd tussen koploper Liverpool en Manchester United aan het einde van de middag gaat gewoon door. Vanwege de sneeuwval was lang onduidelijk of de kraker kon doorgaan.