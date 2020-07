Gullit, Koster en Tan adviseren over gelijke kansen in het voetbal

Op initiatief van voetbalbond KNVB en de overheid is een commissie opgericht die zich gaat inzetten tegen racisme en discriminatie en voor inclusiviteit in het voetbal.

De commissie Mijnals, vernoemd naar Humphrey Mijnals, de eerste speler van Surinaamse afkomst die voor het Nederlands elftal speelde, wil dat de (top van de) voetballerij een betere afspiegeling van de maatschappij wordt.

Diverse commissie

Zo zijn met name vrouwen en mensen met een multiculturele achtergrond ondervertegenwoordigd in voetbalbesturen en in de technische staf van voetbalclubs.

Commissie Mijnals bestaat uit oud-voetballer Ruud Gullit, tv-presentator Humberto Tan, de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, oud-voetbalster Daphne Koster, ODIN'59-voorzitter Jacinta Lieuwes, hoogleraar Marjan Olfers, zaakwaarnemer Robert Geerlings en voormalig KNVB-gastdocent Jeroen Visscher.