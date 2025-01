Brand verslaat Pieterse en Van Empel in modderpoel van Dendermonde

Het was even twee keer kijken, maar Lucinda Brand heeft de veldritrace in Dendermonde gewonnen. Volledig onder de blubber kwam de Nederlandse als eerste aan na een klein uur afzien in de Vlaamse modder.

Puck Pieterse, vrijdag nog winnares van de cross in Koksijde, finishte als tweede op ruim een halve minuut achterstand. Wereldkampioen Fem van Empel, die in de laatste ronde een lekke band kreeg, kwam tien seconden later als derde binnen.

Brand, deze hele crosswinter al constant sterk fietsend en zaterdag winnares van de cross in Gullegem, behoudt de leiding in het wereldbekerklassement. Het was al de 24ste keer op rij dat Brand op het podium eindigde in een veldrit.

Meer lopen dan fietsen

In Dendermonde, het slotstuk van elf crossraces in vijftien slopende dagen fietsen, was het veldrijden op zijn mooist. Bij een gevoelstemperatuur van twee graden, door de harde wind. Een weidecross in het niemandsland tussen Gent en Brussel. Meer lopen dan fietsen was het soms, door de diepe modderstroken en plassen.

Al na het inrijden gaven Van Empel, Brand en Pieterse interviews voor de start met bemodderde gezichten. "Een gevecht met jezelf", zou het gaan worden volgens Brand. "In één tempo hard doorrijden", voorspelde Pieterse als de winnende tactiek.