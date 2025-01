De Nederlandsche Bank na renovatie weer open, dit keer ook voor publiek

Houben is erg content met het resultaat. "Ik hoop echt dat straks ook de Amsterdammers en de Nederlanders hier heel blij mee zijn. Want het was toch een gebouw met een negatief imago. Het hoorde altijd in het rijtje lelijkste gebouwen van Amsterdam. Ik denk dat dit nu een fantastisch gebouw is. Om in te werken, maar ook voor het publiek."

Uitzicht

Bovenin op de zestiende verdieping heb je een uniek uitzicht over de stad, maar dat is in principe alleen bestemd voor de ogen van DNB-medewerkers. "Maar we hebben natuurlijk wel de Open Toren Dag en de Open Monumentendag. We zijn aan het kijken of we het op bepaalde momenten voor mensen mogelijk kunnen maken om hier een kijkje te komen nemen", zegt Van Leuken.