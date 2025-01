Limburgers nemen na 32 jaar afscheid van zwemparadijs: 'Voor het eerst gekust'

Het subtropisch zwemparadijs Mosaqua in Gulpen sluit na 32 jaar de deuren. Veel vaste gasten komen daarom dit weekend voor de laatste keer langs voor een - soms emotioneel beladen - afscheidsplons.

"Ik kom hier al meer dan 20 jaar met vrienden en familie", zegt Piet Smeijsters. "Al die jaren zijn we hier iedere vrijdag geweest. We hebben nooit een week overgeslagen. Er wordt ons nu echt een traditie afgenomen. Het doet veel pijn", zegt hij tegen L1 Nieuws.

Het grootste zwembad in Zuid-Limburg trekt jaarlijks 200.000 bezoekers maar de gemeente wil het financieel niet langer steunen vanwege hoge operationele kosten en benodigd onderhoud. Zonder steun van de gemeente kan het zwembad niet door. Naar verluidt draagt de gemeente nu aan elk kaartje ongeveer de helft bij.

Eerste kus

Bezoekers noemen de sluiting volgens de omroep spijtig of zelf schandalig. Veel mensen in de regio hebben bijzondere herinneringen aan het zwembad. "Het zijn niet alleen die zes jaar werken hier, maar ik kom hier al mijn hele leven. Ik heb hier als kind leren zwemmen en later heb ik hier voor de eerste keer een meisje gekust", zegt Riccardo Piek.

Hij werkt sinds zes jaar met veel plezier in het subtropisch zwemparadijs. "Het contact met de mensen zal ik echt gaan missen. Iedereen is altijd vrolijk in een zwembad, dat maakt het zo leuk om hier te werken." Hij noemt zijn laatste werkdag "zwaar".

Voor Smeijsters draait zijn wekelijkse bezoekje aan het zwembad om gezelligheid maar ook om fit en actief blijven. "Ja, we willen wel een beetje in beweging blijven. Maar waar moeten we heen? Maastricht? Kerkrade? Het is allemaal verder weg en ook duurder. Beter wordt het gewoon niet."

"Ik heb er geen begrip voor, echt niet", zegt een andere lokale bezoeker tegen de omroep. Ook veel toeristen uit Nederland, België en Duitsland weten het zwembad te vinden. Een bezoeker uit het noorden van het land snapt er niets van: "Ik vind het dieptriest. Laat dit toch voor de mensen in Zuid-Limburg."

Hoop

Toch is er nog hoop voor Piek en de bezoekers. Volgens de curator van het failliet verklaarde bad zijn er nog steeds investeerders die het zwembad zouden willen overnemen van de gemeente. Op 16 januari komt er nog een extra spoedvergadering van gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders om deze optie te bespreken.