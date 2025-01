Müller houdt Nishikori van eerste toernooizege in zes jaar af

Alexandre Müller heeft voor het eerst een ATP-titel veroverd. De Fransman won in Hongkong in zijn tweede ATP-finale met 2-6, 6-1, 6-3 van Kei Nishikori.

Müller toonde deze week aan over veel veerkracht te beschikken. De nummer 67 van de wereld verloor in Hongkong in al zijn partijen de eerste set en in de achtste finales overleefde hij tegen Miomir Kecmanovic twee matchpoints.

Nishikori, die zijn eerste finale in zes jaar speelde, imponeerde in de eerste set, maar was kansloos in het vervolg. Müller treedt in de voetsporen van Aleksandr Boeblik (2024) en Arthur Ashe (1975), die ook een ATP-titel wonnen na een set achterstand in elk duel.

Lehecka wint in Brisbane

Jiri Lehecka heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan een ATP-titel in de wacht gesleept. De 23-jarige Tsjech zag in Brisbane zijn opponent Reilly Opelka in de finale al na vijf games (4-1) opgeven met een rugblessure.

De 27-jarige Amerikaan verraste eerder deze week Novak Djokovic en bereikte vervolgens zijn zevende ATP-finale.