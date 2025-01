Dertigste seizoen van VisTV: 'Draaidagen van achttien uur komen voor'

Een enkele keer zijn er draaidagen van achttien uur "als de vissen zich echt niet laten vangen". Volgens Kraal is er in de bijna dertigjarige geschiedenis van het programma één keer niets gevangen. Die dag visten ze op graskarpers in Culemborg. "We zagen heel veel graskarpers zwemmen, maar ze hadden er geen zin in. We hebben dat toen ook uitgezonden. We faken niets."

Commotie

De gevangen vissen komen in beeld en daarna worden ze (karpers, snoeken en forellen) door de sportvissers teruggezet. "Vissen gooi je niet", benadrukt Kraal.

Een keer at hij in beeld een vis op. Daar kreeg hij kritiek op. "De sportviscultuur hier is dat je vissen vangt en terugzet en niet opeet." Zelf denkt Kraal daar anders over. Hij vindt het geen probleem om "zo nu en dan" een vis op te eten. "Vissen maakt me onderdeel van de natuur, en het opeten van een vis nog meer."

Of het na dertig seizoenen niet een keer klaar is met VisTV? Als het aan Kraal ligt, niet. "Ik geloof dat ik in bijna dertig jaar tijd 350 wateren heb bevist. Dan kun je denken dat je wel een keer klaar bent, maar nee. We kunnen het televisieprogramma nog eens dertig jaar maken"