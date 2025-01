Code geel voor een groot deel van het land voorbij, in het noorden nog wel glad

Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel ingetrokken. Vanwege de sneeuwval en mogelijke gladheid geldt er alleen nog een waarschuwing voor het midden van het land, het oosten en noordoosten. Het winterse weer heeft geleid tot verschillende ongelukken op de weg. Luchthaven Schiphol heeft tientallen vluchten geschrapt.

In Harderwijk is een kleine vrachtwagen geslipt door gladheid. Het voertuig kwam op de zijkant terecht. Er kwam een ambulance ter plaatse, maar Omroep Gelderland schrijft dat de twee inzittenden met de schrik zijn vrijgekomen.

Op de A20 bij Maassluis is een automobilist tegen de vangrail gereden. Rijnmond meldt dat de bestuurder de macht over het stuur verloor door de gladheid. De auto draaide meermaals om zijn as, waarna die tegen de vangrail tot stilstand kwam.

De bestuurder is nagekeken door hulpverleners. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis, schrijft Rijnmond.

Op de A17 bij Roosendaal is een vrachtwagen met bieten gekanteld. Op foto's is te zien dat de weg is bezaaid met bieten. Het is onduidelijk of het ongeluk door gladheid werd veroorzaakt. De snelweg is in beide richtingen afgesloten.

Sinds gisteravond is er ruim acht miljoen kilo zout gestrooid tegen de gladheid.

Tientallen vluchten geschrapt

De sneeuw heeft ook gevolgen voor het vliegverkeer. Schiphol heeft tientallen vluchten geschrapt, is te zien op de website van de luchthaven. Reizigers worden ook gewaarschuwd voor vertragingen. Ze krijgen het advies om de actuele vluchtinformatie goed in de gaten te houden.

Een woordvoerder van Schiphol zegt tegen persbureau ANP dat het baangebruik voorlopig nog beperkt blijft. Naar verwachting kunnen alle banen begin deze middag weer gebruikt worden, maar ook daarna kan sprake blijven van "een rommelige dag", aldus de woordvoerder.

Op Schiphol zijn sneeuwploegen aan het werk om de start- en landingsbanen sneeuwvrij te maken: