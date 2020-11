KNVB haalt alle 26 amateurclubs uit het bekertoernooi vanwege corona

De KNVB-beker gaat dit seizoen verder zonder amateurclubs; die worden vanwege de coronarestricties allemaal uit het toernooi gehaald. Dat heeft directeur Jan Dirk van der Zee dinsdagavond gezegd in Langs de Lijn En Omstreken.

De clubs die zich al geplaatst hadden voor het hoofdtoernooi - dat zijn er 26 - lopen hierdoor minimaal zo'n 10.000 euro mis. Eric Gudde, directeur betaald voetbal, zal woensdag meer uitleg geven over de verder invulling van de KNVB-beker.

Zeventien duels

Elf wedstrijden uit de eerste ronde zijn al gespeeld, omdat dat confrontaties waren tussen clubs uit het betaald voetbal. Zeventien duels staan nog open. Daar zijn amateurclubs bij betrokken en die mogen (nog) geen wedstrijden spelen van het kabinet.

"We gaan ervanuit dat we in het gunstigste geval medio januari weer competities kunnen spelen", aldus Van der Zee.