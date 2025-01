Osaka moet geblesseerd opgeven in eerste WTA-finale sinds 2022, Tauson wint

Osaka, die vermoedelijk last had van een buikspierblessure, liet zich nog wel in tranen behandelen door een fysio, maar besloot, een week voor de Australian Open, niet verder te spelen.

De Japanse voormalig nummer één van de wereld zei afgelopen zomer te worstelen met haar lichaam na de terugkeer van haar zwangerschap. Ze keerde een jaar geleden terug op het hoofdpodium, maar sindsdien had de viervoudig grandslamwinnares moeite met haar vorm.