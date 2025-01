Hulporganisaties vrezen aanstaand verbod UNRWA: 'genadeklap voor Palestijnen'

Onderzoeken naar UNRWA

Uit een VN-onderzoek naar negentien medewerkers van UNRWA kwam in augustus naar voren dat negen van hen mogelijk betrokken waren bij de terreuraanslag van 7 oktober. Zij zijn ontslagen.

In een ander onderzoek in opdracht van de VN, onder leiding van de Franse oud-minister Catherine Colonna, werd dit voorjaar geconcludeerd dat er geen bewijs was geleverd dat UNRWA banden heeft met Hamas of de Islamitische Jihad. Dat onderzoek richtte zich meer in algemene zin op de neutraliteit van UNRWA, en in hoeverre Hamas erin geïnfiltreerd is. Het richtte zich niet specifiek op individuen. Het rapport stelde ook dat er ruimte was voor verbetering met betrekking tot het waarborgen van de neutraliteit van de medewerkers. Maar de onderzoekers schreven ook dat ze al strenger waren dan vergelijkbare VN-organisaties.

The New York Times schreef recent op basis van eigen onderzoek dat zeker 24 leden van Hamas en Islamitische Jihad in dienst waren bij UNRWA, in even zoveel scholen.