Wekdienst 5/1: Laatste dag Zeehondencentrum in Pieterburen • Code geel wegens gladheid

Midden van VS zet zich schrap voor grote winterstorm: er kan tot 60 centimeter sneeuw vallen.

Twintig jaar geleden stond het nummer Als je iets kan doen vier weken op nummer 1 in de Nederlandse hitlijst. Het was een benefietlied voor de slachtoffers van de tsunamiramp in 2004, waarbij in Azië bijna een kwart miljoen mensen om het leven kwamen. Het nummer bracht bijna 5 miljoen euro op.

In deze video zie je hoe het nummer destijds is gemaakt: