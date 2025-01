Xi wil van China hightech-economie maken, maar Chinezen missen de opleiding

President Xi gebruikte zijn nieuwjaarsspeech om vertrouwen uit te stralen over de economische vooruitzichten, maar kon er niet omheen dat de tijd van ongelimiteerde groei voorbij is: "De Chinese economie heeft te maken met nieuwe omstandigheden, zoals onzekerheden in de externe omgeving en de druk van de overgang van oude naar nieuwe groeifactoren. Maar hard werk kan ons redden. Wind en regen doen ons groeien en zware tijden maken ons sterk. Daar moeten we op vertrouwen."

Langzaam

Econoom Mathijs Bouman benadrukt dat de Chinese economie nog altijd harder groeit dan de Europese. "Economische groei van richting de 5 procent, daar zouden wij een moord voor doen. Maar voor een opkomende economie als China gaat het eigenlijk te langzaam. Ze waren groei gewend van in de dubbele cijfers."

Volgens Bouman is de stagnatie van de groei met name te verklaren door de focus die het land altijd heeft gehad op bouwen. "Het is een economie die draait om infrastructuur, om beton. Op een gegeven moment is dat spel uitgespeeld. Je ziet nu dat veel huizen leeg staan. Vooral na corona heeft dat tot een serieuze vastgoedcrisis geleid. En dat heeft weer geleid tot een schuldencrisis."

De stijging van de jeugdwerkloosheid was het eerste teken aan de wand dat het China economisch niet meer voor de wind ging, zegt Bouman. "Dat is echt een groot probleem. Ook omdat er een soort contract is tussen de Chinese samenleving en de overheid: er is werk, je gaat erop vooruit, dus laat ons als Communistische Partij de boel maar runnen. Ook voor die partij is het dus heel pijnlijk dat er nu een generatie opgroeit die er niet meer vanuit kan gaan dat er werk is."