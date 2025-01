Midden van VS zet zich schrap voor grote winterstorm

Een hevige winterstorm gaat over staten in het midden van de VS razen. Meteorologen verwachten dat ongeveer 62 miljoen mensen te maken krijgen met sneeuwstormen, ijzel en temperaturen tot min 18 graden.

Er kan tot 60 centimeter sneeuw vallen. In sommige gebieden ligt al sneeuw, waardoor de laag tot 2 meter kan groeien. Dat kan waarschijnlijk gebeuren in delen van Missouri, Illinois, Indiana, Ohio en West Virginia. Verschillende weerdiensten hebben weeralarmen afgekondigd.

De weerdienst NWS verwacht dat de storm in verschillende staten tot grote problemen leidt. Reizigers krijgen te maken met onbegaanbare wegen en er is "een hoog risico op gestrande automobilisten". Het vliegverkeer werd in Kansas City al enige tijd stilgelegd vanwege snelle ijsvorming.

Sommige gebieden krijgen doorgaans niet te maken met hevig winters weer. Daar worden mogelijk records gebroken.