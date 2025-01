Rouwstoet voor oud-president Carter, lichaam opgebaard in Atlanta

In de Verenigde Staten is een rouwstoet voor oud-president Jimmy Carter drukbezocht. De stoet met een lijkwagen waarin het lichaam van Carter werd vervoerd trok door de straten van zijn geboorteplaats Plains in de staat Georgia.

De rouwstoet reed daarna naar Atlanta en stopte kort bij het parlement van Georgia waar Carter senator was. Zijn lichaam werd overgebracht naar het Carter Presidential Center, waar mensen tot dinsdag afscheid van hem kunnen nemen.

Bij de opbaring werd een ceremonie gehouden. "We zullen deze week doorbrengen met het vieren van dit ongelooflijke leven en een leven waarvan ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het zo vol en krachtig is als een leven maar kan zijn. Zoals iemand al zei, het is verbazingwekkend wat je in honderd jaar kunt stoppen", zei Carters kleinzoon.

Buitenlandse successen

Carter overleed vorige week op 100-jarige leeftijd. Hij kwam in 1977 in het Witte Huis terecht en boekte als president vooral buitenlandse successen. Hij speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol in de Camp David-akkoorden, die in 1978 leidden tot een historisch vredesverdrag tussen Egypte en Israël. Na zijn presidentschap stortte hij zich op humanitair werk en de bemiddeling van conflicten. In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.

De Verenigde Staten houden 9 januari een dag van nationale rouw. Carter krijgt dan een staatsbegrafenis in de Washington National Cathedral.