KNMI waarschuwt voor gladheid, eerste sneeuw in zuidwesten

De sneeuw is vannacht vanuit het zuidwesten ons land binnengekomen. "Vannacht dalen de temperaturen tot het vriespunt. Vanaf 04.00 uur begint het vanuit het zuidwesten te sneeuwen. Om 09.00 uur zal het in noorden ook beginnen met sneeuwen", zegt NOS-weerman Marco Verhoef

In de loop van de ochtend bereikt zachtere lucht Nederland: de sneeuw gaat over in regen, eerst in het zuidwesten en aan het begin van de middag ook in het noordoosten. Het wordt 7 tot 9 graden.