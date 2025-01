Het sneeuwt in Nederland, KNMI waarschuwt voor gladheid

De sneeuw is vannacht vanuit het zuidwesten ons land binnengekomen. Vanmorgen bereikte de sneeuw ook al het midden van Nederland. Naar verwachting aan het begin van de middag wordt het ook wit in de noordelijke provincies.

Voor liefhebbers van sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen maken is er slecht nieuws: de winterse neerslag is van korte duur. In de loop van de ochtend bereikt zachtere lucht Nederland; de sneeuw gaat dan over in langdurige regen. Dat begint in het zuidwesten en bereikt in de middag ook in het noordoosten. Aan het einde van de dag wordt het zo'n 10 graden.

Code geel geldt in het zuiden tot zo'n 09.00 uur. In Midden-Nederland duurt de waarschuwing tot zo'n 11.00 uur. In het uiterste noordoosten is code geel naar verwachting om 13.00 uur voorbij.