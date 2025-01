In Oostenrijk is gisteren een 23-jarige Nederlander verongelukt tijdens het skiën, melden Oostenrijkse media. Het ongeluk gebeurde op de Stubaier-gletsjer nadat de man samen met zijn broer en een kennis de piste had verlaten om daar buiten verder te skiën.

De man raakte een aantal stenen en sloeg vervolgens tegen een rots, meldt de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. Volgens de politie overleed hij vervolgens aan zijn verwondingen. Het lichaam werd met een helikopter geborgen.