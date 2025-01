Kabinetsformatie Oostenrijk mislukt, bondskanselier Nehammer stapt op

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers:

"Hiermee ligt de politieke toekomst voor Oostenrijk weer helemaal open. Een van de overgebleven opties om een meerderheidsregering te vormen is een coalitie van de ÖVP en de FPÖ. Die is eerder uitgesloten omdat ÖVP-kanselier Nehammer een samenwerking met de omstreden FPÖ-leider Kickl afwees. Maar omdat Nehammer met de onderhandelingen van de afgelopen maanden geen succes had, treedt hij nu terug.

Er gaan zelfs geruchten over een terugkeer van oud-kanselier Sebastian Kurz aan de top van de partij. Dat zou opmerkelijk zijn, omdat Kurz vanwege een corruptieschandaal moest terugtreden.

Tegelijk is het de vraag of de FPÖ nu een regering wil vormen. Sinds de verkiezingen zijn ze verder gegroeid in de peilingen, waardoor ze mogelijk wat te winnen hebben als ze het op nieuwe verkiezingen laten aankomen."