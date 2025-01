Neres wijst swingende koploper Napoli de weg tegen Fiorentina

Napoli is het kalenderjaar begonnen met een overtuigende zege op Fiorentina in de Italiaanse competitie. Op bezoek bij de Florentijnen in het klassieke Stadio Artemio Franchi werd het 0-3.

Daardoor staat Napoli momenteel in z'n eentje bovenaan in de Serie A, al kunnen achtervolgers Atalanta en Internazionale nog langszij komen. Zij hebben minder duels gespeeld dan de Napolitanen, die elk van de laatste vier duels wonnen.