Zweden degradeert in Nations League uit divisie A na verlies tegen Frankrijk

Zweden is na een 3-2 verlies tegen Frankrijk gedegradeerd uit de hoogste divisie van de Nations League.

Frankrijk was al zeker van groepswinst, maar de Zweden moesten dinsdagavond beter presteren dan de Kroaten tegen Portugal om degradatie af te wenden. Dat lukte niet, omdat Kroatië precies hetzelfde resultaat neerzette. De Kroaten verloren met 3-2 van Portugal.

De Zweden maakten direct duidelijk vol voor de winst te gaan in Frankrijk. In de vierde minuut was het al raak. Viktor Claesson slalomde door de Franse defensie en punterde de bal binnen.

Frankrijk wilde echter niet meewerken aan een Zweeds feestje. Nadat de Zweedse doelman Robin Olsen knap redding had gebracht op een kopbal van Olivier Giroud, was het even later toch raak voor de Franse spits. Giroud stond vrij in het strafschopgebied en rondde een voorzet van Marcus Thuram feilloos af.