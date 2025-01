Manchester City krabbelt verder op, Chelsea verspeelt punten bij Crystal Palace

Manchester City begon met Nathan Aké in het hart van de defensie. Bij West Ham stond naast oud-Ajacieden Mohammed Kudus en Edson Álvarez de Nederlander Crysencio Summerville in de basis.

In de openingsfase was West Ham de betere partij. Al na een paar minuten kreeg Kudus een goede kans, maar hij kwam net niet tot een volwaardig schot. Even later gaf de Ghanees goed voor op Tomas Soucek, maar die schoot matig in.