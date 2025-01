Arsenal verspeelt punten bij Brighton, Manchester City krabbelt verder op

Arsenal moet het stellen zonder de geblesseerde aanvaller Bukayo Saka. Hij werd in Brighton vervangen door Ethan Nwaneri, het 17-jarige toptalent, dat vorige week tegen Brentford al veel indruk maakte. Jurriën Timber ontbrak bij Arsenal door een schorsing.

Na een kwartier spelen was het Nwaneri die zijn ploeg op voorsprong zette. Hij brak door over de rechterflank, bleef rustig en schoof de bal achter keeper Bart Verbruggen.

Brighton, waar Jan Paul van Hecke en Joel Veltman in de basis stonden en waar de geblesseerde Mats Wieffer ontbrak, kwam na rust een stuk beter voor de dag dan ervoor. Het dwong Arsenal steeds verder terug en kreeg na een ongelukkige botsing tussen Gabriel en João Pedro een strafschop. Laatstgenoemde schoot die hard in de hoek.

Pas laat in de wedstrijd werd Arsenal weer dreigend, maar een zege zat er eigenlijk niet in. En als oud-Feyenoorder Yankuba Minteh rustiger in de afronding was geweest, had Brighton zelfs kunnen winnen.

City wint opnieuw

Manchester City begon met Nathan Aké in het hart van de defensie. Bij West Ham stond naast oud-Ajacieden Mohammed Kudus en Edson Álvarez de Nederlander Crysencio Summerville in de basis.

In de openingsfase was West Ham de betere partij. Al na een paar minuten kreeg Kudus een goede kans, maar hij kwam net niet tot een volwaardig schot. Even later gaf de Ghanees goed voor op Tomas Soucek, maar die schoot matig in.