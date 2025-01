Feyenoorder Hartman hoopt op rentree tegen Ajax: 'Ik voel me veel sterker'

Zo'n ellenlange blessure was niet nieuw voor Hartman. Als 19-jarig talent - hij kwam net een week kijken bij trainingen van het eerste van Feyenoord - liep hij een soortgelijke blessure op.

"Het zijn wel twee totaal verschillende revalidaties geweest", zegt hij. "Bij de eerste blessure speelde ik nog in de jeugd. Dan word je toch anders begeleid. Nu is er meer mogelijk, er is meer aandacht, meer tijd. Meer mensen om je heen die helpen."

"Bij de eerste blessure merkte ik toen ik terugkwam op de training dat ik ook nog veel last had, dat de knie telkens wat dikker werd. Deze keer is het vanaf week twee van de revalidatie een stijgende lijn geweest, gelukkig. Nee, echt ik heb geen pijn gehad, geen stijve of dikke knie. Alles is tot nu toe vrij soepel gegaan. En ik moet zeggen: ik voel me nu ook weer volwaardig lid van het team."

Eenzaam

Natuurlijk, het was af en toe eenzaam, al die maanden revalideren. Als geblesseerde voetballer ben je nooit helemaal onderdeel van het team. "En je hebt veel tijd om na te denken. Of je wel weer terugkeert op je oude niveau, ja. Maar het helpt heel erg als je geen last hebt van de knie en het elke week weer iets beter gaat."