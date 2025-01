Maleisië stuurt twee boten met Rohingya-vluchtelingen terug de zee op

Twee boten met ongeveer 300 Rohingya-vluchtelingen zijn vandaag voor de kust van Maleisië terug de zee opgestuurd, meldt de Maleisische kustwacht. De mensen aan boord waren uitgeput en hadden nauwelijks te eten of te drinken. De kustwacht heeft de vluchtelingen eten gegeven, maar ze mochten niet aan land komen.

De kustwacht had de boten voor de kust van het eiland Langkawi gisteren al gespot. Toen kwam al een boot met 196 Rohingya aan land op het toeristische eiland. Zij zijn aangehouden.

Het is niet bekend waar de Rohingya vandaan kwamen of waar ze nu naartoe moeten.

Gediscrimineerd en vervolgd

De Rohingya vormen een islamitische minderheid die in het overwegend boeddhistische Myanmar al decennialang worden gediscrimineerd en vervolgd. Ze zijn stateloos en hebben geen rechten. In 2017 sloegen veel Rohingya op de vlucht vanwege het geweld door het Myanmarese leger. Het leger wordt beschuldigd van verkrachtingen en moorden.

Ongeveer een miljoen Rohingya zijn naar buurland Bangladesh gevlucht. Daar leven zij onder erbarmelijke omstandigheden. Volgens de VN zijn de Rohingya een van de meest vervolgde minderheden in de wereld.

Maleisië is een gewenste bestemming voor de Rohingya omdat de meerderheid van de bevolking ook moslim is. Het land heeft eerder Rohingya op humanitaire gronden geaccepteerd maar probeert intussen het aantal vluchtelingen te beperken .Er wonen meer dan 111.000 Rohingya in het land.