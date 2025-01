Mysterieuze drones vliegen boven Deense haven, politie start onderzoek

De Deense politie onderzoekt meldingen over onbekende drones die vrijdagavond boven de haven van Køge zijn gezien. In een persbericht spreekt de politie over zo'n twintig grote drones die zouden zijn waargenomen.

Agenten zagen vier drones die aan het begin van de nacht met hoge snelheid boven zee verdwenen. De politie zegt niet te weten waar de drones vandaan kwamen en waarom ze boven de haven vlogen.

Een deel van de haven wordt ook voor militaire doeleinden gebruikt, meldt de Deense krant Berlingske. Drie weken geleden meerde een schip aan met aan boord militair materieel dat was ingezet op een NAVO-missie in Letland. Volgens de havendirecteur waren er gisteren geen militaire activiteiten in de haven.

Kabels in Oostzee beschadigd

Køge ligt veertig kilometer ten zuiden van de Deense hoofdstad Kopenhagen, aan de Oostzeekust.

Op 25 december raakte een elektriciteitskabel in de Oostzee tussen Estland en Finland beschadigd, tegelijk met een aantal internetkabels. Finland houdt Rusland hiervoor verantwoordelijk en spreekt van sabotage.

In november raakten ook al twee datakabels in de Oostzee beschadigd. Daarvoor wordt een Chinees bulkschip als verdachte gezien.

NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zei in een reactie op de incidenten dat de NAVO zijn aanwezigheid op de Oostzee gaat uitbreiden.