Amsterdam zet niet meer in op 'slimme' verkeerslichten wegens privacywetgeving

Amsterdam zet niet langer in op 'slimme' verkeerslichten. Dat heeft te maken met de privacywetgeving, meldt AT5: de bescherming van persoonsgegevens loopt gevaar als een verkeerslicht 'weet' wie er aan komt rijden.

Ruim een jaar geleden kondigde de gemeente Amsterdam nog aan dat elk verkeerslicht in de stad straks een 'intelligent verkeerslicht' zou zijn. Het idee was dat die verkeerslichten het verkeer konden herkennen door te communiceren via apps. Bepaalde groepen zouden dan snel 'groen' krijgen; bijvoorbeeld fietsers of zware vrachtauto's. "Zo kan het verkeer op drukke kruispunten efficiënter doorrijden", stelde de gemeente in december 2023.

Maar in de praktijk is het bij een heel beperkte proef gebleven op twee kruispunten die eindigde in 2023. Verder zijn er in Amsterdam geen slimme verkeerslichten geplaatst. De gemeente is het ook niet meer van plan. "In het recente verleden zijn er door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zorgen geuit over de bescherming van persoonsgegevens bij intelligente verkeerslichten", schrijft verkeerswethouder Melanie van der Horst in een verklaring.

Ritten in kaart

Wie het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens erbij pakt, begrijpt wat de wethouder bedoelt. "Meestal zonder dat mensen dat merken, maken de volgverkeerslichten contact met de apps op de mobiele telefoon van weggebruikers. Zo kunnen de verkeerslichten op grote schaal persoonlijke informatie van mensen verzamelen", zegt de AP. "Het is bijvoorbeeld mogelijk om volledige ritten in kaart te brengen, inclusief datum, tijd en snelheid. Omdat wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten) weten waar de verkeerslichten staan, kunnen zij weggebruikers volgen."

"De wegbeheerders lijken niet goed te hebben nagedacht over de privacyrisico's van deze verkeerslichten", schrijft de AP.

Gehackt

Maar er speelt nog meer mee bij het besluit van Amsterdam om voorlopig geen slimme verkeerslichten in te zetten. Zo waren er nogal wat kinderziektes bij de proef op de twee kruispunten, verbeterde de doorstroming daar nauwelijks en er wordt gevreesd dat de slimme verkeerslichten kunnen worden gehackt. "De kosten van het onderhoud van intelligente verkeerslichten zijn daarnaast aanzienlijk hoger", schrijft de wethouder.

Op andere plekken in het land zijn wel slimme verkeerslichten. Zo wordt onder andere in Flevoland, Den Bosch, Haarlemmermeer en nog een aantal andere plekken gewerkt met een app waar fietsers hun gegevens kunnen invullen en dan sneller groen krijgen. NH Nieuws meldt dat ook dat systeem tot zorgen over de privacy leidt.

Onlangs besloot wethouder Van der Horst dat Amsterdamse parkeercontroleurs moeten stoppen met het opsporen van gestolen auto's. Ook toen speelde de privacywetgeving een grote rol.