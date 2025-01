Capitoolbestormers ruiken vrijheid: 'Reken op amnestie van Trump'

'Te huur', staat er op een bord voor de golfkart-showroom van James Brett in Clearwater, Florida. De klanten blijven weg sinds Brett wordt vervolgd voor deelname aan de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Hoewel zijn rol veel negatieve impact had op zijn leven en inkomen, heeft Brett geen spijt van zijn daden, zegt hij tegen Nieuwsuur.

Brett is niet in het Capitool geweest maar bevond zich wel in het beruchte tunneltje, waar gewelddadige confrontaties met de politie plaatsvonden. Volgens Brett kon hij simpelweg geen kant op in het gedrang en is hij vertrokken toen het kon.

Hij is lid van de 'Proud Boys', volgens hem slechts een mannenclub die de pro-Trump-betogers wilde beschermen tegen tegendemonstranten van Antifa- en Black Lives Matters. "En toen brak de hel los."