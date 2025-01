Linssen keert na Japanse jaren bij NEC terug in de eredivisie

Bryan Linssen gaat naar NEC. De oud-aanvaller van onder meer Vitesse en Feyenoord komt over van het Japanse Urawa Red Diamonds, waar zijn contract na de jaarwisseling was afgelopen.

De 34-jarige Linssen speelde eerder bij Fortuna Sittard, MVV, VVV-Venlo, FC Groningen, Vitesse en Feyenoord. Bij Urawa Red Diamonds kwam hij vorig jaar tot de halve finales van het WK voor clubs.

Dat NEC op zoek was naar een extra aanvaller was al bekend. De Nijmegenaren draaien een moeizaam seizoen en staan op de twaalfde plaats in de eredivisie. Trainer Rogier Meijer staat onder druk.

Meer ervaring

Uit de woorden van technisch directeur Carlos Aalbers rond de kerst bleek al wel dat NEC op zoek naar ervaring zou gaan. "Ik ga in mijn werk uit van twee pijlers: presteren en ontwikkelen", zei hij. "We hebben veel geïnvesteerd in het halen van talentvolle spelers. Daarin heb ik een inschattingsfout gemaakt."

"We hebben veel talentvolle spelers, maar die kunnen nog niet wekelijks brengen wat van ze wordt gevraagd, namelijk bepalend zijn. Ik dacht dat dit wel zou kunnen."

De eerstvolgende wedstrijd voor NEC is op 11 januari uit bij PEC Zwolle.