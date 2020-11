Spanje declasseert Duitsland met 6-0 en pakt ticket Final Four

De voetballers van Spanje hebben Duitsland in Sevilla met 6-0 een ongekend pak slag gegeven. Met die historische overwinning werd ook de finaleronde van de Nations League (in oktober 2021) bereikt.

Enige domper voor Spanje was het uitvallen van aanvoerder Sergio Ramos vlak voor rust. De verdediger van Real Madrid had last van zijn hamstrings.

Duitsland ging de wedstrijd in om een gelijkspel te halen en die instelling werd hard afgestraft. Bij een gelijkspel was de ploeg van bondscoach Joachim Löw eerste gebleven in de groep.

Geen Zwitserland-Oekraïne

De andere wedstrijd in de groep tussen Zwitserland en Oekraïne werd op last van de UEFA afgelast. De gezondheidsautoriteiten in Luzern verplichtten de selectie van Oekraïne in quarantaine te gaan vanwege een aantal coronabesmettingen.