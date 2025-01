4/1 in Nieuwsuur: Amnestie voor Capitoolbestormers? • Chinese economie

Chinese economie

Het gaat al een tijd niet goed met de Chinese economie. Chinezen houden de hand op de knip, het land vergrijst snel en de export is in gevaar door dreigende taal over handelsoorlogen uit Washington en Brussel. Wat daar ook bij komt, is dat jonge Chinezen niet opgeleid zijn voor het china van de toekomst. President Xi lijkt zich zorgen te maken, maar ook vastbesloten de economie te reanimeren. We bespreken de situatie met econoom Mathijs Bouman.