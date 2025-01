Van Aert begint 2025 met winst in Gullegem, eerste zege na rampjaar vol blessures

Wout van Aert heeft in Gullegem zijn eerste veldrit van het seizoen gewonnen. De Belg van Visma-Lease a Bike rekende na een enerverende wedstrijd pas in de slotronde af met zijn landgenoot Eli Iserbyt.

De 30-jarige toprenner laat daarmee het rampjaar 2024 - waarin hij twee keer hard ten val kwam en zijn hoofddoelen aan zich voorbij moest laten gaan - achter zich en begint het nieuwe jaar zoals gehoopt. Hij boekte in Gullegem zijn eerste overwinning sinds zijn harde valpartij in de Vuelta van vorig jaar.

Het was pas de tweede cross van het seizoen voor Van Aert, die eind december in Loenhout nog zijn meerdere moest erkennen in Mathieu van der Poel. De Nederlandse wereldkampioen was in Gullegem afwezig en komt door een blessure pas eind januari weer in actie.

Van Aert imponeert

Van Aert legde in de vierde van acht ronden zijn kaarten op tafel met een stevige tempoversnelling, waardoor de kopgroep van tien renners in stukken brak. In eerste instantie kon alleen Michael Vanthourenhout mee met Van Aert, maar later sloot ook Iserbyt aan.