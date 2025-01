Opnieuw Oostenrijks podium Vierschansentournee, Kraft pakt leiding

Stefan Kraft heeft de derde wedstrijd van de 73ste Vierschansentournee op z'n naam gebracht. De Oostenrijker bleef in Innsbruck zijn landgenoten Jan Hörl en Daniel Tschofenig net voor.

Hörl ging na de eerste omloop aan de leiding voor Kraft (winnaar Oberstdorf) en Tschofenig (winnaar Garmisch-Partenkirchen). Kraft wist Hörl met een fraaie tweede sprong te passeren, waardoor de wedstrijd in Innsbruck exact hetzelfde podium kreeg als de wedstrijd in Oberstdorf.

De 31-jarige Kraft boekte zijn 45ste wereldbekerzege. De drievoudig wereldkampioen, die de tournee in 2015 en 2017 won, nam met zijn overwinning de leiding in het klassement over van Tschofenig.

De laatste wedstrijd is op maandag 6 januari in Bischofshofen.