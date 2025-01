CO2-normen verscherpt, grote opgave voor auto- en truckfabrikanten

Veel vrachtwagenproducenten zien de CO2-normen wel zitten. Bedrijven als Mercedes, Volvo en DAF hebben jaren geleden al ingezet op de productie van elektrische vrachtwagens. En de ontwikkelingen gaan hard. Waar de eerste elektrische vrachtwagens nog een actieradius hadden van 100 km zijn er nu met een bereik van bijna 500 km.

De vrachtwagenproducenten hebben veel minder last van concurrentie uit China dan de personenwagenfabrikanten. Voor vrachtvervoerders blijven Europese merken aantrekkelijk dankzij de vele service- en onderhoudsplekken in Europa. De Europese normen worden zelfs gezien als een van de redenen waarom de Europese vrachtwagenproducenten hun Chinese concurrenten nog voor blijven.

Lobby tegen verscherpte normen

ACEA voert een stevige lobby voor uitstel of zelfs afstel van de nieuwe normen. De belangenorganisatie zegt de CO2-doelstelling te steunen, maar is vooral bezorgd over 2030. Dan moeten de auto- en wachtwagenproducenten 43 procent minder uitstoten.

Volgens ACEA moet er nog veel gebeuren om dit te halen. Zo zouden er over vijf jaar in Europa 400.000 vrachtwagens en bussen emissievrij moeten zijn. Dat betekent dat ze rijden op elektriciteit of waterstof.

Dat wordt een flinke opgave. Geschat wordt dat in de afgelopen twee jaar in heel Europa maar ongeveer 8000 elektrische vrachtwagens zijn verkocht. De bussen doen het beter. Volgens cijfers van ACEA is 16 procent van de bussen tegenwoordig elektrisch.

Uiteindelijk moeten alle nieuwe vrachtenwagens in 2040 fossielvrij zijn.

Rap tempo

Meer emissievrije wagens betekent ook dat er in hoog tempo veel laadmogelijkheden bij moeten komen. Ook daar zijn Europese richtlijnen voor opgesteld. Zo moeten EU-landen vanaf 2026 om de 60 km langs belangrijke snelwegen laadstations plaatsen. En hoewel er in Nederland veel laadpalen zijn bijgeplaatst, zijn niet alle EU-landen zo ver.

Waterstofmotoren zijn nog niet op grote schaal toepasbaar.

Ook de EU-landen zullen flink aan de bak moeten om de gestelde doelen te bereiken. Deze maand start de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen een 'strategische dialoog' met de betrokken partijen.