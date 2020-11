Politie zoekt man die in Alkmaar al 23 vrouwen heeft aangerand

In Alkmaar is sinds begin september een serieaanrander actief. De man grijpt vrouwen van achteren beet en fietst dan hard weg. Hij heeft al 23 slachtoffers gemaakt.

De politie heeft vanavond in Opsporing Verzocht aandacht gevraagd voor de zaak. En juist vanavond sloeg de onbekende dader opnieuw drie keer toe. De man opereert op drie verschillende plaatsen, namelijk in het stadspark Rekerhout, het Achtergeestpad en omgeving en de buurt Beverkoog.

De werkwijze van de man is telkens dezelfde. Hij benadert zijn doelwit van achteren en grijpt haar dan bij de billen. Volgens een van de slachtoffers, die aan haar wekelijkse hardlooprondje bezig was, maakt hij daar kreunende geluiden bij. Tegen NH Nieuws vertelde ze dat ze nota bene even later opnieuw door dezelfde man werd gegrepen.

De man is rond de 20, heeft een lichte huidskleur en draagt vaak zwarte kleding met een capuchon. De fiets waarop hij rijdt is een opoefiets.