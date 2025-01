Luchthaven Damascus hervat internationaal vliegverkeer

Syrië gaat het internationale vliegverkeer op de luchthaven van Damascus hervatten. Vanaf komende dinsdag vertrekken en landen er weer internationale vluchten in de Syrische hoofdstad.

Het vliegverkeer vanaf Damascus werd bijna een maand geleden stilgelegd na de val van het regime-Assad. Binnenlandse vluchten en internationale vluchten met hulpgoederen landden de afgelopen tijd al wel in Damascus.

De Syrische luchtvaartautoriteit maakte bekend dat alle internationale luchtvaartmaatschappijen weer welkom zijn. "We werken er hard aan om de vliegvelden van zowel Aleppo als Damascus volledig te herstellen", aldus de directeur van de luchtvaartautoriteit.

Dertien jaar

Commerciële luchtvaartmaatschappijen vlogen al bijna 13 jaar niet meer op Damascus, vanwege de burgeroorlog in het land. Eerder deze week maakte Qatar Airways bekend vanaf dinsdag weer drie keer per week tussen Doha en Damascus te gaan vliegen.

Het vliegveld van de Syrische hoofdstad was tijdens de oorlog in het land meerdere keren toneel van gevechten. Regelmatig was de schade zo groot dat er helemaal niet meer gevlogen kon worden, of waren de toegangswegen afgesloten.