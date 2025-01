Van atletiek naar monobob, Djolo zet alles op alles voor Winterspelen van Milaan

Bobsleester Loren Djolo is er bij haar wereldbekerdebuut niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale. In het Duitse Winterberg eindigde ze in de monobob door stuurfoutjes als 23ste. Alleen de beste twintig gingen door naar de eindstrijd.

Djolo is een opvallende nieuwe naam bij de Nederlandse wintersporters. Anderhalf jaar geleden maakte ze de overstap van atletiek naar de bobslee-sport. In 2024 stond ze voor het eerst op het WK bobslee in Duitsland, waar ze in de tweemansbob met remster Janna Doumpas op de 24ste en laatste plek eindigde.

De 21-jarige atlete, die naast haar sport studeert, is vastberaden haar grote droom te bereiken: deelname aan de Winterspelen van Milaan in 2026. "Ik ga alles op alles zetten voor die Spelen, school staat op plek twee. Ik leef er als het ware voor, sta er mee op en ga ermee naar bed."

Atletiek

In de bobsleesport heeft ze veel baat bij haar ervaring in het sprinten op de atletiekbaan. "Met mijn starttijden zit ik bij de beste atleten. Atletiek heeft daar zeker in geholpen, het is nog steeds mijn sport, in de zomer doe ik nog steeds atletiek."