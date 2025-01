Zeldzame Pacifische parelduiker gespot bij Oosterscheldekering

Voor de allereerste keer is de Pacifische parelduiker gezien in Nederland. Gistermiddag dook de zeldzame vogel op, vlak bij de Oosterscheldekering. Vanochtend zwom hij er opnieuw rond, gadeslagen door vele tientallen vogelspotters met telelenzen van meer dan een meter lengte.

"Een vogelsoort ontdekken, dat gebeurt maar weinigen", aldus de geëmotioneerde ecoloog en vogelaar Sven Valkenburg bij Omroep Zeeland. "Ik ben als een kind zo blij."

Valkenburg woont niet eens in de buurt, maar hij moest voor zijn werk naar Breskens toen hij gistermiddag in een binnenhaven bij de Oosterscheldekering de Pacifische parelduiker spotte. Hij twijfelde wel even. De vogel fladdert normaalgesproken alleen rond in het noorden van Amerika (Alaska) en Oost Siberië.

Grote hint

Bovendien is de Pacifische parelduiker nauwelijks te onderscheiden van zijn Europese soortgenoot die hier wel gewoon te vinden is langs de Noordzeekust. Maar de twijfel duurde niet lang. Zo ontbrak bij de nieuwkomer de kenmerkende witte vlek op de zijkant. "Dat was de eerste grote hint", aldus Valkenburg. "Toen ik later de bruine band rond de anaalstreek zag, twijfelde ik niet meer. Toen wist ik: dit is 'm!"

De ecoloog appte een paar 'vogelspotter-vrienden' en in een mum van tijd zat de kering bij Neeltje Jans vol met vogelaars. Volgens een van hen was het een kwestie van tijd dat de Pacifische vogelaar in Nederland zou opduiken. De vogel werd eerder al in Zwitserland gezien. "Dat was een rare plek voor een vogel die eigenlijk op zee leeft", aldus vogelspotter Lennart Verheuvel.

Verdwaald

Het is vooralsnog onduidelijk hoe de vogel precies in Zeeland terecht is gekomen. "Hij moet verdwaald zijn", zegt ecoloog Valkenburg. Hij is ondanks z'n ontdekking niet optimistisch gestemd over de toekomst van de Pacifische parelduiker in Nederland. "Het is een jonge eerste wintervogel, omdat de dekveren op de rug lichte veerrandjes hebben", zegt hij. "Ik weet niet of hij het hier gaat overleven."

Maar z'n eerste nacht in Nederland heeft de vogel doorstaan. Vanochtend zwom hij alweer rond in de binnenhaven bij Neeltje Jans. Even later meldden zich de eerste vogelaars.

Op officiële erkenning zal de Gavia pacifica nog even moeten wachten. Daarvoor moet zijn komst worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA).