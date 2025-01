Lijkwagen Bouterse maakt rit door Paramaribo, later vandaag uitvaart

In Suriname is de auto met daarin de kist van de overleden oud-president Desi Bouterse vertrokken bij zijn huis in Leonsberg. De witte lijkwagen vertrok rond 12.45 uur (Nederlandse tijd) voor de rit naar het kantoor van de Nationale Democratische Partij (NDP), de partij van Bouterse. Vandaag vindt de uitvaart van Bouterse plaats.

Onderweg naar het partijkantoor rijdt de auto in Paramaribo langs plekken die voor Bouterse belangrijk waren. De auto met daarin de open kist wordt geflankeerd door mannen in militair uniform. Langs de weg staan op sommige plekken aanhangers van de oud-president, veelal gekleed in de kleuren van de NDP. Meerdere auto's hebben zich aangesloten bij de stoet, die regelmatig tot stilstand komt doordat mensen zich verdringen rondom de auto.



Bouterse ligt opgebaard in een open kist, zodat hij te zien is voor de mensen langs de route: