Kist Bouterse na urenlange rit door Paramaribo aangekomen bij partijkantoor

In Suriname is de kist met de overleden oud-president Desi Bouterse aangekomen bij het kantoor van de Nationale Democratische Partij (NDP), de partij van Bouterse. Rond 12.45 uur (Nederlandse tijd) vertrok de witte lijkwagen bij zijn huis in Leonsberg voor een urenlange rit naar het partijkantoor, waar mensen de mogelijkheid krijgen om afscheid te nemen van Bouterse. Daarna volgt de crematie.

Onderweg naar het partijkantoor reed de auto in Paramaribo langs plekken die voor Bouterse belangrijk waren. De auto met daarin de open kist werd geflankeerd door mannen in militair uniform en camouflagekleding. Langs de weg stonden op sommige plekken aanhangers van de oud-president, veelal gekleed in de kleuren van de NDP. Meerdere auto's sloten zich aan bij de stoet, die regelmatig tot stilstand kwam doordat mensen zich verdrongen rondom de auto.



Bouterse ligt opgebaard in een open kist: