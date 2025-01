Aanhangers Bouterse nemen afscheid na urenlange rit lijkwagen door Paramaribo

Gisteravond werd er in het partijkantoor al een herdenking georganiseerd voor Bouterse door aanhangers. Die herdenking leidde tot beroering, omdat aanwezige journalisten werd gevraagd om in het centrum geen woorden als 'moordenaar' en 'veroordeelde' te gebruiken in hun live verslagen en bij interviews met aanwezigen.

Nadat de Surinaamse media Starnieuws en De Ware Tijd hadden bericht over de instructies en hun gedeeltelijke boycot, reageerde de NDP dat er sprake was van een misverstand.

Vorige week werd bekend dat Bouterse, tussen 2010 en 2020 president van Suriname, was overleden. Op het moment van zijn overlijden was hij voortvluchtig. Ruim een jaar geleden werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn rol bij de zogenoemde Decembermoorden in 1982. Na zijn veroordeling vluchtte hij.

De NOS sprak met aanhangers en tegenstanders van Bouterse: