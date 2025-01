Topsprinter Kerley hardhandig gearresteerd in Miami, politie gebruikt stroomstootwapen

Kerley kreeg het aan de stok met de agenten, nadat hij zich had bemoeid met een ander incident. De sprinter zou zich hebben bekommerd om zijn auto die in de buurt van het incident stond dat de politie onderzocht.

Er volgde een woordenwisseling. Op bodycambeelden is te zien hoe een agent zijn hand daarna op Kerleys borst legt. Kerley veegt de hand weg, waarna de agent hem een duw geeft. Kerley lijkt hem terug te duwen voordat agenten op hem duiken.

'Buitenproportioneel'

Kerley, die op de 100 meter in 2021 olympisch zilver won en in 2022 wereldkampioen werd, is inmiddels voor de rechtbank verschenen op beschuldiging van verzet tegen de politie en verstoring van de openbare orde.

Volgens CBS News typeerde de advocaat van Kerley de actie van de agenten als "buitenproportioneel geweld". Hij noemde de situatie "een eenvoudig misverstand, dat door de politie escaleerde".

Volgens zijn advocaat is Kerley op borgtocht vrij.