Veel lof voor jongste WK-winnaar Littler: 'Iedere 17 jaar wordt een fenomeen geboren'

Van Gerwen reageerde zelf ook vol lof na de oorwassing. "Littler was messcherp. Genadeloos. Hij gooit zo makkelijk, met zoveel flair, alle credits naar hem. Ik denk dat hij mentaal gezien zijn beste wedstrijd ooit speelde."

Van Gerwen, zelf 35 jaar, verwees met zijn uitspraak over de 17-jarige geboren 'grootheid' Littler eigenlijk ook naar zichzelf. De Nederlander uit Vlijmen was 18 jaar toen Littler werd geboren. Zelf won Van Gerwen de wereldtitel driemaal. Vier keer verloor hij de finale.

Ook Van Gerwen denderde al op jonge leeftijd de dartswereld binnen door op 17-jarige leeftijd de World Masters te winnen, in 2006. Maar het WK-succes kwam later. Het was destijds verre van gebruikelijk dat een tiener hoge ogen gooide op een mondiaal eindtoernooi, zeker in het tijdperk van Phil Taylor, de beste darter aller tijden, met zestien wereldtitels achter zijn naam.

In 2014 was het dan toch raak en kroonde Van Gerwen zich tot jongste wereldkampioen, 24 jaar oud. Littler volgt hem nu op als jongste ooit en heeft dat record dus stevig in handen.

'Kebabboy'

Littlers titel komt overigens niet uit de lucht vallen. Vorig jaar behaalde 'The Nuke' als 16-jarige debutant al de finale, die hij verloor van landgenoot Luke Humphries. Maar toen verwachtte niemand iets van hem. Het ging vooral over zijn eetpatroon: een kaasomelet als ontbijt, pizza voor lunch en regelmatig een kebab als diner.

Daarna zette 'kebabboy' de dartswereld naar zijn hand door de Premier League, de World Series Finals en de Grand Slam of Darts te winnen. Op de wereldranglijst steeg hij van plek 164 naar nummer 2. Ook gooide hij een recordaantal 180's in een seizoen: maar liefst 910 keer noteerde hij de hoogste score. Bijna 200 keer vaker dan de vorige recordhouder, Michael Smith.