In de rij voor kaartje Normaal: 'ook als ze tachtig zijn, blijf ik gaan'

Honderden fans van Normaal hebben gisteravond in Pesse urenlang de kou getrotseerd om een kaartje voor een concert van de band te bemachtigen. Eind mei treedt de boerenrockband op in het Drentse dorp.

"Het is once in a lifetime. Ik ben 44 jaar fan", aldus een van de mensen in de rij bij RTV Drenthe. "Ook als ze tachtig zijn, blijf ik gaan", zei een ander.

Op 19 december 2015 gaf Normaal een afscheidsconcert. Om vanaf 2018 toch nog verschillende reünieconcerten te geven. Dit jaar is dat niet anders; de band viert z'n vijftigjarig bestaan in 2025 met een reeks nieuwe reünieconcerten, op 'thuisbasis' Lochem, op festival de Zwarte Cross én op 31 mei in Pesse.

Voor het concert in Pesse waren online geen kaartjes te koop. Dus moesten de fans gisteravond bij een temperatuur van rond het vriespunt, een frisse zuidwester en een paar sneeuwbuitjes in de rij te staan.

Je moet erbij wezen

Maar met een borrel om ze warm te houden, hielden de fans de sfeer er goed in. "We moeten kaarten hebben", benadrukte een man uit Gramsbergen. "We lazen dat hier een concert is, dus dan moet je erbij wezen."

Ook een vrouw in een blauwe jas was blij dat Normaal weer optreedt. "Ik ken alle liedjes uit mijn hoofd", zei ze. De band van hits als Oerend Hard en Deurdonderen lijkt onverminderd populair.

Het lukte nooit

Voor de organisatie van het concert, Muziekweekend Pesse, betekende de massale belangstelling een opsteker. Het is weliswaar niet de eerste keer dat Normaal naar Drenthe komt, maar het laatste optreden in Pesse dateert al weer van bijna tien jaar geleden. "Het lukte nooit", zei organisator Bernard ten Oever. "Maar omdat het ook het 50-jarig jubileum is van Normaal, organiseren ze een paar concerten. En daar horen wij gelukkig bij."

Toen de deuren voor de kaartverkoop opengingen, klonk gejuich. "Dertig stuks", riep een man uit Peize, die als eerste concerttickets wist te bemachtigen. "We waren heel erg blij toen we hiervan hoorden."

Coverband

Net als veel anderen liep hij daarna door naar de feestzaal in Pesse waar een coverband liedjes van Normaal speelde. Best leuk, zeiden de fans, maar eerlijkgezegd konden ze niet wachten tot het echte werk. "Weer ouderwets høken", aldus de man uit Peize.

Het concert van Normaal in Pesse is, net als het concert in Lochem, uitverkocht.