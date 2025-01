Japanse vrouw, oudste persoon ter wereld, op 116-jarige leeftijd overleden

De oudste persoon ter wereld, de Japanse Tomiko Itooka, is op 116-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Japanse publieke omroep NHK. De vrouw werd in augustus vorig jaar volgens Guinness World Records officieel de oudste nog levende persoon op aarde.

Itooka werd op 23 mei 1908 geboren in Osaka en leefde tot de leeftijd van 110 jaar nog op zichzelf. In 2019 ging ze in de stad Ashiya, vlak bij Osaka, in een verzorgingstehuis wonen. Vorig jaar vierde ze haar 116de verjaardag in het tehuis.

Volgens haar verzorgers wist ze zich verbaal nog altijd goed te uiten, wel had ze wat last van haar gehoor. Itooka kreeg vier kinderen, twee dochters en twee zonen, en een aantal (achter-)kleinkinderen. Volgens Guinnes World Records hield de vrouw van wandelen en beklom ze regelmatig de Mount Nijo (met een hoogte van 517 meter).

Twee keer heeft ze de 3000 meter hoge Mount Ontake beklommen. Volgens haar familie waren deze lange wandelingen het geheim van haar hoge leeftijd.

In september 2024 kreeg Itooka met 116 jaar en 116 dagen oud officieel een certificaat van Guinness World Records als oudste nog levende persoon op aarde. Daarvoor was de Spaanse María Branyas Morera (117 jaar) officieel de oudste.

De Braziliaanse Ina Canabarro Lucas is met 116 jaar nu de oudste nog levende persoon ter wereld.