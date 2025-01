Schietpartij bij politie-inval Rotterdam, een dode en twee gewonden

Bij een politie-inval in Rotterdam is een verdachte omgekomen. Bij de schietpartij raakten drie personen gewond, een van hen bezweek aan zijn verwondingen. Ook een lid van het arrestatieteam werd geraakt door een kogel, maar raakte niet gewond.

De inval werd gedaan in het onderzoek naar een doodgeschoten man in een kelderbox in Amsterdam. Hij werd maandag aangetroffen aan de Clauskindereweg. Volgens AT5 was de 33-jarige man op 30 december neergeschoten.

Het arrestatieteam viel vanmorgen vroeg de woning aan de Speelmanstraat in Rotterdam binnen. Wie als eerste het vuur opende is nog onbekend. De politie heeft nog geen details over de schietpartij in het pand vrijgegeven. Wel duidelijk is dat een van de twee gewonde personen een verdachte is in het onderzoek naar de dode man in Amsterdam.

De agenten droegen bepantsering tegen kogels. Vanwege deze beschermende kleding bleef de getroffen agent ongedeerd, zegt een woordvoerder.

Aangezien er geschoten is door agenten en er een verdachte is gedood, onderzoekt de rijksrecherche het incident. Dat is verplicht in deze gevallen.