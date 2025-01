Junta Myanmar laat wederom duizenden gevangenen vrij op Onafhankelijkheidsdag

Het militaire regime in Myanmar heeft de vrijlating van meer dan 6000 gevangenen, onder wie 180 buitenlanders, aangekondigd. Dat doet het land vanwege de Onafhankelijkheidsdag.

In het land wordt stilgestaan bij het feit dat Myanmar 77 jaar geleden onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. De vrijlating van een groot aantal gevangenen op feestdagen is gebruikelijk in Myanmar.

De afgelopen jaren laat de junta elk jaar weer duizenden gevangenen vrij. Ook verlaagt het de straffen van gevangenen. Zo wordt dit jaar de levenslange celstraf van 144 gevangenen verlaagd naar een celstraf van vijftien jaar.

Onduidelijk is waarvoor de gevangenen, die nu worden vrijgelaten, waren veroordeeld. Het leger zegt de gratie "op humanitaire en meelevende gronden" te hebben verleend. Vorig jaar werden er meer dan 9000 gevangenen vrijgelaten.

Machtsgreep

Het regime greep de macht op 1 februari 2021 en zette toen de democratisch verkozen Aung San Suu Kyi af als hoofd van de regering. Er braken massale protesten uit in Myanmar, maar die werden door de nieuwe machthebbers bloedig neergeslagen. Het verzet in de grote steden werd gebroken, maar daarbuiten escaleerde het tot een burgeroorlog die nog altijd aan de gang is.

Sinds de coup is Myanmar zo goed als afgesloten van de buitenwereld. Het leger drukt iedere vorm van protest de kop in. Tegelijk voeren het regeringsleger en het gewapende verzet een zware strijd, waarbij het regime de controle over grote delen van het land heeft verloren.

Onderdrukking

Myanmar heeft niet veel details vrijgegeven over de gevangenen, maar velen worden vastgehouden vanwege deelname aan protesten. Uit een onderzoek van Amnesty International uit 2022 bleek dat sinds de staatsgreep het leger meer dan 14.500 mensen heeft gearresteerd en meer dan 2000 gedood. Dat concludeerde Amnesty op basis van gegevens van de Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

"De militaire autoriteiten overtreden de wet bij iedere stap van het arrestatie- en detentieproces: ze arresteren mensen zonder arrestatiebevel, dwingen bekentenissen af door marteling of mishandeling, laten mensen 'verdwijnen'", schreef de organisatie in een rapport over de onderdrukking in Myanmar.

Correspondent Mustafa Marghadi kon in 2024 mee met de gewapende oppositie en zag het effect van het conflict op de bevolking: