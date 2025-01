Vissersboot vaart op de klippen bij Zuid-Korea, drie opvarenden omgekomen

Voor de kust van Zuid-Korea is een vissersboot tegen de rotsen gevaren. Bij het ongeluk zijn drie opvarenden om het leven gekomen. Persbureau Yonhap meldt dat op basis van lokale autoriteiten.

De boot voer op de klippen bij Gageodo, een eiland ten zuidwesten van het Aziatische land. 19 van de 22 opvarenden werden gered door de kustwacht. Ze waren in zee gesprongen uit vrees dat het schip zou kapseizen. Geen van hen verkeert in levensgevaar.

Het is onduidelijk of de boot is gezonken, of nog vastzit op de rotsen. Eveneens is niet bekend hoe de drie slachtoffers exact om het leven zijn gekomen. Ze werden levenloos aangetroffen door reddingswerkers. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeval.

Aanvankelijk ging de kustwacht uit van 21 opvarenden. Uiteindelijk bleek dat er een extra persoon aan boord was geweest. Mogelijk was de bemanningsregistratie niet op orde. De kustwacht zegt dat de kapitein van de vissersboot kan worden aangehouden op verdenking van nalatigheid.